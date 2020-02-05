Пекин, , 06:01 — REGNUM Несколько центров для производства оборудования, которое должно обеспечивать работу мобильной связи пятого поколения (5G) в странах ЕС, планирует открыть в Европе китайская компания Huawei. Об этом 5 февраля сообщает агентство France-Presse.

«Компания Huawei привержена… с Европой больше, чем когда бы то ни было. Поэтому мы решили, что хотим создать производственные центры в Европе — таким образом 5G для Европы будет производиться в Европе», — приводит агентство слова вице-президента Huawei по Европе Абрахама Лю.

Китайский производитель надеется, полагают в агентстве, что создание таких производственных центров в самой Европе поможет убедить ЕС снять жёсткие ограничения для Huawei на участие в создании сетей 5G в европейских странах. Особые надежды в этом вопросе Huawei возлагает на Германию.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз намерен ограничить доступ устройств китайской компании Huawei к развитию сетей 5G на территории ЕС. В документе, опубликованном 29 января, было заявлено, что компании, в деятельности которых усматривают риски для нацбезопасности, не будут допущены к критически важной инфраструктуре. В числе таких компания — китайские Huawei и ZTE.

28 января власти Великобритании объявили, что Huawei, против которой Соединенные Штаты ведут экономическую войну, будет участвовать в создании в Соединенном Королевстве пятого поколения мобильной связи. В США уже заявили, что участие китайской Huawei в создании британских сетей 5G небезопасно.

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