Вашингтон, 5 февраля 2020, 05:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен объявить социализм угрозой национальной системе здравоохранения, выступая в Конгрессе с ежегодным посланием «О положении страны», сообщает 5 февраля пресс-служба Белого дома.
«Мы не позволим социализму разрушить американское здравоохранение», — говорится в докладе президента.
Добавим, Трамп и ранее публично выступал, высказывая опасения в том, что призывы «принять социализм», которые раздаются в США, будут иметь негативные последствия.
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