Искитим, Новосибирская область, , 04:58 — REGNUM После прокурорской проверки уволен заместитель главы администрации Искитимского района Новосибирской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство проверило исполнение законодательства о муниципальной службе. Как выяснилось, заместитель главы районной администрации по вопросам ЖКХ и энергетики «не соответствовал квалификационным требованиям к уровню профессионального образования». У него не было высшего образования, а это противоречит закону «О муниципальной службе в Новосибирской области».Отметим, что уволенный чиновник назначен на должность распоряжением главы Искитимского района в октябре 2019 года.