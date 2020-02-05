Вашингтон, , 04:23 — REGNUM Лидера проамериканской оппозиции в Венесуэле Хуан Гуайдо оказался в числе приглашенных лиц на выступление президента США Дональда Трампа с ежегодным посланием «О положении страны» в американском Конгрессе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

Источник отмечает, что Гуайдо будет сидеть недалеко от супруги Трампа Меланьи. Пока официальных подтверждений от Белого дома по этому вопросу не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать проамериканского оппозиционера Хуана Гуайдо. Он также пообещал, что США намерены ввести новый пакет санкций против властей Венесуэлы.

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