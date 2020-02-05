Иерусалим, , 04:02 — REGNUM Удары по объектам радикального движения ХАМАС нанесли ВВС Израиля в ответ на ракетный обстрел территории Израиля из сектора Газа. Об этом 5 февраля пресс-служба израильской армии сообщила в своём Twitter.

«В ответ на ракеты и взрывающиеся воздушные шары, выпущенные из Газы в Израиль за последний день, наши ВВС только что нанесли удар по нескольким террористическим целям ХАМАСа в Газе», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 4 февраля три ракеты по территории Израиля были запущены из сектора Газа. По информации государственного радио Израиля Kan, все три ракеты разорвались в незаселенной местности.

Читайте ранее в этом сюжете: Три ракеты запустили по Израилю из сектора Газа