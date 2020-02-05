Вашингтон, , 03:44 — REGNUM Группа из представителей Демпартии США намерена бойкотировать ежегодное послание президента страны Дональда Трампа к Конгрессу, сообщает газета The Washington Post.

В настоящее время выступление главы государства намерены бойкотировать семеро демократов. По их словам, они пропустят заседание в знак протеста против «беззаконного поведения» американского лидера. Газета отмечает, что некоторые демократы из этой группы и ранее отсутствовали на выступлениях Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Сенате США пройдет голосование по двум статьям обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процесса по импичменту. Американские СМИ предполагают, что Сенат полностью оправдает Трампа, так как большинство мест в нем занимают представители Республиканской партии.

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