Вашингтон, , 03:39 — REGNUM Оснащение американских подводных лодок новыми баллистическими ракетами с ядерными боеголовками малой мощности W76−2 подтвердил заместитель министра обороны США Джон Руд, 4 февраля сообщает пресс-служба министерства.

В заявлении Пентагона отмечается, что данный тип вооружения уже установлен на две субмарины, которые осуществляют боевое патрулирование.

Как сообщало ИА REGNUM, производство ядерных боеголовок малой мощности W76−2 было запущено в США в январе 2019 года. Проект осуществляет Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США.

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