Ашхабад, , 03:32 — REGNUM Представители прикаспийских государств встретились в туркменской столице, чтобы обсудить Протокол о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконной добычей биоресурсов на Каспийском море, передает «Orient».

Участие во встрече принимают делегации России, Туркмении. Казахстана, Азербайджана и Ирана, а также эксперты Института Каспийского моря.

Разработка протокола о партнерстве в деле борьбы с браконьерами на Каспии ведется в рамках Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море, подписанного на третьем Каспийском саммите в ноябре 2010 года в столице Азербайджана.

Напомним, что на состоявшемся в декабре 2019 года в столице Ирана заседании межправительственной комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными запасами было принято решение о продлении до конца 2020 года запрета на коммерческий промысел рыб семейства осетровых на Каспии.