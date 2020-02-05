Ашхабад, , 03:31 — REGNUM В министерстве иностранных дел Туркмении состоялись туркмено-российские консультации по вопросам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

Представители туркменского МИДа обсудили с членами российской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Олегом Сыромолотовым вопросы, касающиеся сферы безопасности и обменялись мнениями о превентивных мерах по борьбе с террористическими угрозами.

Особое внимание участники встречи уделили теме укрепления сотрудничества в сфере обеспечения международной информационной безопасности, а также противодействия распространению террористической и экстремистской идеологии в интернете.