Ашхабад, , 03:28 — REGNUM Из бюджета Туркмении выделили почти $1 млрд 466 млн (около 93,7 млрд рублей) на строительство нового административного центра Ахалской области. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

На предоставленные государством деньги будет оплачена закупка и поставка из-за рубежа оборудования и материалов для строительства зданий и объектов, жилых домов, систем электро‑ и газоснабжения, а также коммуникаций.

Отметим, что Ахалский регион возглавляет Сердар Бердымухамедов — сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, которого многие эксперты называют наиболее вероятным преемником действующего главы государства.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2019 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов распорядился начать строительство нового административного центра Ахалской области, на территории которого должны быть возведены 199 жилых домов, 55 административных зданий, 10 детских садов и четыре школы.