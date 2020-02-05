Москва, , 02:56 — REGNUM Вашингтон будет усиливать давление на Москву, чтобы затруднить завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», убеждён член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Оценивая новые угрозы из США ввести новые санкции по проекту, он отметил, что там добились срыва сроков пуска трубы и газа, когда пригрозили санкциями подрядчику из Швейцарии, выполнявшему укладку трубопровода.

«Не исключаю, что могут быть и другие санкционные действия, направленные на то, чтобы затруднить завершение проекта», — цитирует RT российского сенатора.

Морозов добавил, что возможные санкционные меры не смогут остановить запуск газопровода, поскольку Россия обладает ресурсами и техническими возможностями для завершения проекта.

Ранее немецкое издание Handelsblattсо ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщило, что Конгресс США может принять новый пакет санкций против российско-германского проекта газопровода «Северный поток — 2».

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