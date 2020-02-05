Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Кандидаты от Демпартии США Пит Буттиджидж и Берни Сандерс лидируют по итогам кокусов в штате Айова. Об этом свидетельствуют промежуточные результаты голосования.

По итогу подсчета 62% голосов, Буттиджидж получил 26,9% голосов активистов Демпартии США, Сандерс получил поддержку 25,1% демократов. На третьем месте — сенатор Элизабет Уоррен, ее поддерживают 18,3% однопартийцев. Джо Байден, ранее считавшийся наиболее вероятным соперником действующего президента США Дональда Трампа, получил 15,6% голосов.

Окончательные результаты кокусов будут опубликованы позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее демократы столкнулись с проблемами при подсчете голосов на кокусах в штате Айова. Отмечалось, что в программе для подсчета голосов произошел сбой.

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