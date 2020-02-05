Кишинёв, , 02:15 — REGNUM Венгрия приветствует «сбалансированную внешнюю политику» Молдавии — принцип, разделяемый и Будапештом. Об этом заявил на встрече в Кишиневе с президентом Молдавии Игорем Додоном глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ИА REGNUM.

Дипломат отметил преимущества Молдавии, подписавшей Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и выступающей в качестве наблюдателя в Евразийском союзе. По словам дипломата, эта позиция представляет особую ценность Молдавии в глазах ЕС.

Вместе с тем Сийярто подчеркнул, что Венгрия поддерживает «европейский курс» Молдавии и делегирует двух венгерских дипломатов для консультирования членов правительства Молдавии по вопросам «европейской интеграции». Дипломат заверил, что Венгрия «призывает к расширению Евросоюза, который нуждается в новых членах и новых успехах».

В завершение встречи президент Молдавии приветствовал готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана совершить визит в Молдавию в марте нынешнего года и озвучил инициативу подписать в ходе этого визита Соглашение о стратегическом сотрудничестве между двумя странами.