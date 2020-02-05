Бейрут, , 01:45 — REGNUM Спецслужбы Ливана задержали на территории страны четверых сирийцев за членство в террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает агентство «Синьхуа».

По версии следствия, четверо граждан Сирии присоединились к террористам в 2014 году и участвовали в атаке на военные части в Арсале, целью которой был захват оружия ливанской армии. В настоящее время подозреваемые заключены под стражу, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2018 года спецслужбы Ливана предотвратили теракт боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Силовикам удалось арестовать террористов в тот момент, когда они минировали дорогу.

Читайте ранее в этом сюжете: Ливанским спецслужбам удалось сорвать теракт ИГИЛ*