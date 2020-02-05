Иерусалим, , 01:55 — REGNUM В Израиле, в районе города Нетивот, расположенного рядом с сектором Газа, вечером 4 февраля прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждающие граждан о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Нетивот и прилегающих к сектору Газа районах», — говорится в сообщении военных.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 февраля с территории сектора Газа было выпущена ракета в направлении Израиля.

В ответ на ракетный обстрел из Газы израильские ВВС нанесли серию ударов по объектам ХАМАС на севере сектора Газа. Также было заявлено, что Израиль заморозит поставки бетона на эту территорию.

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