Хартум, , 01:36 — REGNUM С заявлением по поводу своих переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые прошли в Уганде без ведома правительства Судана, 4 февраля выступил глава суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан. Об этом сообщает суданский информационный портал Al Intibaha.

После того, как о встрече с аль-Бурханом сообщил премьер-министр Израиля, в МИД Судана сообщили, что ничего об этом не знают. Обстоятельства произошедшего на экстренном заседании немерено обсудить правительство страны.

«Вчера я встретился с премьер-министром Израиля в Уганде, этот шаг является полностью моей ответственностью», — приводит портал слова аль-Бурхана.

Он подчеркнул, что его целью является исключительно «сохранение и поддержание национальной безопасности Судана и достижение высших интересов народа». Также аль-Бурхан подтвердил неизменность позиции Судана по палестинскому вопросу, которая будет последовательно сохраняться в соответствии с решениями Лиги арабских государств (ЛАГ).

По данным портала, проходившие под эгидой президента Уганды Йовери Мусевени переговоры продолжались два часа. Стороны обсуждали возможности установления отношений между Суданом и Израилем, а также другие вопросы взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об улучшении отношений с Суданом.

«Было решено начать сотрудничество, которое должно привести к нормализации отношений между двумя странами», — написал на своей странице в социальной сети глава израильского правительства, комментируя переговоры с главой суверенного совета Судана Фаттахом аль-Бурханом, прошедшие в угандийском городе Энтеббе.

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