Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Деятельность по контролю за атомными объектами Ирана, которую осуществляют специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), обсудил госсекретарь США Майкл Помпео с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси в рамках встречи в Вашингтоне. Об этом 4 февраля сообщается в Twitter представителя госдепартамента Морган Ортагус.

Помимо этого, стороны также обсудили мировую ядерную безопасность и отметили важную роль МАГАТЭ для продвижения интересов США в области безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что власти Германии будут поддерживать сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке с Ираном.

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