Киев, , 01:18 — REGNUM Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию Украины по спору с Российской Федерацией об импорте железнодорожного оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Сообщатся, что апелляционный орган ВТО частично пересмотрел вердикт панели арбитров и по двум пунктам согласился с Украиной, отклонив доводы Российской Федерации.

Напомним, что речь идет об иске Украины против России в ВТО от 2015 года. Киев заявил, что Москва с 2013 года якобы необоснованно ограничивала поставки вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов, других комплектующих с Украины.

В 2018 году третейская группа ВТО встала на сторону России, обосновав, что снижение импорта объясняется не введением ограничений со стороны России, а другими причинами.

Однако Украина это решение оспорила.

Стоит отметить, что после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, пришедшие к власти бандеровцы и их приспешники объявили Россию «страной-агрессором» и с тех пор целенправленно разрывают все связи между РФ и Украиной.