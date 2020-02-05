Москва, , 01:13 — REGNUM Работа над поправками в Конституцию России не должна затягиваться на долгий срок, сказал президент РФ Владимир Путин 4 февраля на встрече с представителями общественности в Череповце.

Он выразил надежду, что весь цикл работы над законом будет завершён до конца мая 2020 года.

«Если весь цикл работы над этим законом будет завершен так, как комиссия предлагает сегодняшняя, то это будет примерно три с небольшим месяца», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин предложил внести поправки в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января 2020 года. Спустя пять дней глава государства внёс соответствующий проект в Госдуму, а спустя ещё три дня нижняя палата парламента его одобрила в первом чтении. Предполагается, что второе чтение пройдёт до 14 февраля.

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