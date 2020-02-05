Нью-Йорк, США, , 00:56 — REGNUM Соединённым Штатам необходимо урегулировать вопрос с выдачей виз дипломатам различных стран, которые будут принимать участие в работе ООН в Нью-Йорке, заявил 4 февраля журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Нам нужны нормальные условия для функционирования ООН, что означает, что визы должны выдаваться на регулярной основе», — объяснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года США отказались выдать визы 18 дипломатам из России, которые планировали принять участие в работе нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

19 декабря Генассамблея приняла резолюцию, обязывающую США своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях организации.

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