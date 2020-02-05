Токио, , 00:53 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин может перенести визит в Японию из-за ситуации с коронавирусом нового типа в Китае, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, консультации между представителями Пекина и Токио по подготовке визита Си Цзиньпина в Японию были приостановлены на неопределенный срок. Изначально предполагалось, что председатель КНР посетит Японию в начале апреля, где встретится с премьер-министром страны Синдзо Абэ и императором Нарухито. Однако из-за вспышки коронавируса в китайской провинции Хубэй, поездка Си Цзиньпина откладывается.

«Вспышка заболевания — проблема государственного масштаба для Китая. Перенос визита — возможен», — подчеркнул источник.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ на 4 февраля, в Китае зафиксирован 20 471 случай заражения коронавирусом нового типа 2019-nCov. Скончались в результате заболевания пневмонией — 425 человек.

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