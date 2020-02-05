Приштина, , 14:34 — REGNUM 4 февраля вступил в должность новый премьер-министр Косово Альбин Курти. Призвав коллег по кабинету работать в команде и держаться ближе к народу, новый премьер-министр поспешил продемонстрировать свою приверженность главным косовским ценностям — дружбе с США и албанскому национализму.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сразу по окончании заседания правительства Курти направился на север Косово в город Преказ, где посетил мемориал Адема Яшари — основателя Армии освобождения Косово (УЧК), уничтоженного сербскими спецслужбами вместе с сыновьями. Яшари, которого в Сербии считают террористом и преступником, для косовских албанцев является символом национального сопротивления. Его готовность умереть сражаясь за независимость Косово ставят в пример молодому поколению, а те методы, которые он использовал в своей борьбе, считаются безоговорочно верными, несмотря на их явное несоответствие гуманитарному праву.

В своей речи Курти назвал павших бойцов УЧК героями: «Та свобода, которой мы располагаем сегодня и то государство, которое у нас есть, досталась нам благодаря жертве героев, павших мучениками за народ, и прежде всего роду Яшаров».

Также новый косовский премьер-министр посетил Митровицу, значительную часть населения которой составляют сербы, где в своей речи вспомнил о 20 мирных албанцах, убитых сербами в ночь с 3 на 4 февраля 2000 года, но «забыл» упомянуть о тысячах сербов, вынужденных оставить свои дома в Митровице в результате погромов 2004 года.

Вернувшись в Приштину, новый премьер-министр вместе с министром юстиции Альбуленой Хаджиу направился на встречу с послом США в Косово Филипом Коснеттом.

«Мы будем держать своих друзей очень близко. Они наши союзники, и наше уважение к ним будет выражаться в искреннем и серьезном сотрудничестве», — заверил Курти американского посла.

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