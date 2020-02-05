Бишкек, , 00:42 — REGNUM За последние годы между Казахстаном и Киргизией неоднократно портились отношения. В январе 2020 наступил очередной мини-кризис — более сотни киргизских грузовиков стоят в очереди на казахской границе. Что мешает Казахстану и Киргизии наладить взаимовыгодное сотрудничество? На вопрос ИА REGNUM ответил профессор Казахстанско-Немецкого университета, эксперт по Туркестану Рустам Бурнашев.

По мнению аналитика, «Киргизия и Казахстан достаточно эффективно взаимодействуют друг с другом на уровне бизнеса и личного партнерства. Что касается взаимодействия на государственном уровне, то тут не все так однозначно».

«Сложности возникают из-за целого комплекса факторов».

Основных проблем в отношениях Бишкека и Нур-Султана — четыре.

«Первая — проблема экономического характера, связанная со структурой национальной экономики. Поскольку огромную часть доходов Киргизии составляет реэкспорт товаров из Китая — это вступает в противоречия с экономическими интересами соседнего Казахстана».

Эксперт отметил, что поскольку Казахстан тоже занимается реэкспортом и «работает практически по той же схеме, что и Бишкек — найти компромисс очень сложно».

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«Дополнительные сложности накладывает факт нахождения в ЕАЭС. Киргизия, осуществляя реэкспорт в сторону Казахстана и России, таким образом нарушая свои обязательства участника интеграционного объединения. Казахстан, блокируя этот реэкспорт на своих границах тоже вступает в противоречия с принципами ЕАЭС. Возникает дополнительная экономическая напряженность между странами».

Второй проблемой, по мнению профессора, являются «разная практика выстраивания политических отношений внутри самих государств».

»Более либеральное политическое поле Киргизии позволяет некоторым политикам давать оценки, которые для казахстанского политического поля являются слишком «жесткими». Вспомните высказывания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в адрес Нур-Султана», — пояснил Бурнашев.

Собеседник подчеркнул, что третьей проблемой, которая неразрывно связанна со второй остается «разная политическая активность населения в Киргизии и Казахстане».

»Завышенная политическая заинтересованность, характерная для некоторых сегментов населения Киргизии, которая приводят к регулярному давлению на руководство страны, отставкам и уступкам остается для Казахстана негативным примером. Подобные прецеденты активно используются в Казахстане в оппозиционной риторике».

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