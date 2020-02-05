Кострома, , 00:35 — REGNUM В Костроме два бывших сотрудника полиции осуждены за превышение должностных полномочий и склонение граждан к потреблению наркотических средств, — сообщает прокуратура Костромской области.

Суд установил, что врио начальника одного из отделов полиции УМВД России по городу Костроме и оперуполномоченный уголовного розыска этого отдела с октября 2017 года по январь 2018 года угрозами и уговорами склонили трех костромичей к употреблению наркотических средств и инсценировке организации наркопритонов.

Экс-полицейские сами снабжали «актеров» запрещенными веществами из вещдоков, затем их задерживали, закрывали наркопритон, возбуждали административные и уголовные дела, тем самым обеспечивали себе хорошие показатели работы. Сейчас в отношении одного из потерпевших уголовное дело по факту организации наркопритона прекращено.

Суд назначил бывшему руководителю отдела полиции наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, его подчиненный получил 3, 5 года условно с испытательным сроком в 3 года.

Обоим бывшим полицейским назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать государственные должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.