Приштина, , 00:42 — REGNUM 4 февраля в ходе визита в США бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай принял участие в заседании организованного главой комитета Сената США по вооруженным силам Джимом Инхофом форума, посвященного проблематике безопасности, в том числе кибернетической.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в заседании форума приняли участие лидеры ряда государств Юго-восточной Европы.

После заседания косовский политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook следующие слова:

«Безопасность стоит на первом месте. Косово не стало жертвой этого влияния, поскольку отказалось впустить китайские и русские инвестиции, особенно же из-за того, что отказалось впустить на рынок китайские компании-поставщики телекоммуникационных услуг и 5G».

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