Ташкент, , 09:20 — REGNUM «Тема прав человека не является фундаментальным аргументом на чаше весов, на которых взвешивается весь комплекс отношений, которые уже сложились между Пекином и странами Туркестана», — сказал российский аналитик по Туркестану Аждар Куртов, комментируя ИА REGNUM итоги визита госсекретаря США Майкла Помпео в Казахстан и Узбекистан.

По мнению аналитика — основным геополитическим конкурентом США в настоящий момент является Китай.

«Соответственно, сейчас основная задача Вашингтона предпринять меры, ослабляющие Пекин. Экономические связи Казахстана и Узбекистана с КНР США не может переиграть. Они ведь не могут перекупить газ или нефть идущие в Китай из стран Центральной Азии. И поэтому, упор во время визита госсекретаря США Майкла Помпео сделан на права человека», — сказал Куртов.

Описывая ситуацию с положением мусульман и этнических меньшинств в Китае Куртов сказал, что «неоднозначная политика Пекина в отношении людей в СУАР может вызывать беспокойство среди жителей соседних стран».

»Вашингтон это прекрасно осознает и пытается сыграть на росте этих негативных настроений. Но я не думаю, что даже это недовольство имеет место быть, вряд ли это серьезно повлияет на межгосударственные отношения Китай и стран Центральной Азии».

Причина в том, что «тема прав человека не является фундаментальным аргументом на чаше весов, на которых взвешивается весь комплекс отношений, которые уже сложились между Пекином и государствами региона».

«Даже если тему соблюдения прав человека в КНР актуализировать в соседних страна, что мы неоднократно наблюдали в СМИ, не думаю, что она способна перечеркнуть весь комплекс экономических и политических связей Пекина с Центральной Азией».

Куртов подчеркнул, что США в регионе «сейчас хватается за соломинку, так как не может предложить элитам то, что будет важно и ценно».

»Если же мы говорим не о результате, а о процессе, то тут важно понимать, что такое действия недружественного Вашингтона создают для Пекина несколько нервозную обстановку на территории, представляющий экономический интерес», — пояснил российский эксперт.