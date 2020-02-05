Абуджа, , 00:24 — REGNUM Нигерия начала сотрудничать с Соединенными Штатами по вопросам безопасности и обмена данными, чтобы добиться отмены визовых ограничений США, заявил глава нигерийского МИД Джоффри Ониама, сообщает агентство Reuters.

«Мы поняли все эти требования (США — прим. ИА REGNUM) и уже начали работу по ним… Надеемся, что визовые ограничения отменят», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM 31 января Соединенные Штаты ввели ограничения на въезд на территорию страны из Киргизии, Нигерии, Судана, Танзании, Мьянмы и Эритреи. Это объяснялось несоответствием вышеупомянутых стран американским стандартам по обеспечению безопасности и обмену информацией.

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