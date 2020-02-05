Ашхабад, , 00:18 — REGNUM Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов принял участие в проходившей в узбекской столице встрече глав внешнеполитических ведомств стран Туркестана с государственным секретарем США Майклом Помпео. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

На встрече министры иностранных дел Туркмении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в политической области, а также в сферах управления границами, торговли, энергетики и транспорта.

Особое внимание участники переговоров уделили теме афганской проблематики. Туркменская делегация рассказала американскому гостю о продвижении проектов строительства газопровода ТАПИ, линии электропередачи и оптико-волоконной связи ТАП и железнодорожных магистралей из Туркмении в Афганистан.

Также глава МИД Туркмении провел персональную встречу с госсекретарем США, обсудив нюансы туркмено-американского сотрудничества и перспективы регионального партнерства.

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