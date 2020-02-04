Москва, , 23:46 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора вечером 4 февраля подробно обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в ходе беседы стороны выразили обоюдную обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Российский лидер обратил внимание на резкую активизацию террористических группировок, атаки которых привели к многочисленным жертвам среди мирных граждан. Была подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, предусматривающих активизацию совместных усилий по нейтрализации экстремистов.

Сообщается, что Путин и Эрдоган договорились принять безотлагательные меры для повышения эффективности координации действий в Сирии, прежде всего по линии министерств обороны двух стран.

Лидеры России и Турции также подтвердили свою поддержку межсирийскому диалогу в рамках Конституционного комитета в Женеве.

Кроме этого, Путин и Эрдоган обменялиcь мнениями по проблеме ливийского урегулирования. Была подчёркнута необходимость соблюдения вступившего в силу в стране режима прекращения огня и реализации итогов Берлинской международной конференции 19 января.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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