Дамаск, , 23:45 — REGNUM Нарушение режима прекращения боевых действий в сирийской провинции Идлиб в Сирии за сутки боевики допустили 27 раз, сообщили 4 февраля в Центре по примирению враждующих сторон.

По данным Центра, боевики в идлибской зоне деэскалации обстреляли в провинции Латакия населённые пункты Сафсафа, Калъат-Марза, Мамухия, Мкира, Наби-Юнес, Аль-Киеси, Гуебара, Эль-Арейм, Ардаш-Даг, Нахшебба.

В Провинции Алеппо обстрелян Нубболь, в провинции Хама — населённые пункты Дар-Хардата, Хуайз, Эдь-Харука, Эль-Хайрат, в провинции Идлиб — Харбет-Абдин, Хан-Шейхун, Кара-Джурн, Зайтуна, Трумба, Мардих, Эль-Касабия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центр примирения заявил, что в Идлибе готовится провокация против Сирийской арабской армии: «Белые каски» сняли очередную видеофальшивку о «применении химического оружия».

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