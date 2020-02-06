Москва, , 23:27 — REGNUM Парламентарии верхней палаты всерьёз взялись за цифровизацию почты. И начали, как им и полагается, с внесения на рассмотрение Госдумой проекта федерального закона «О государственной электронной почте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Автором законопроекта является сенатор от Московской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, Алексей Русских.

Проект закона призван усовершенствовать и унифицировать правовое регулирование современных информационных и телекоммуникационных технологий в рамках взаимодействия граждан, организаций и органов государственной и муниципальной власти.

Простыми словами, в законопроекте прописывается создание государственной электронной почты, которая будет иметь такую же юридическую значимость при отправке и получении корреспонденции от государственных и муниципальных органов власти, как и аналоговая (бумажная) почта. По мнению разработчиков законодательной инициативы, наличие электронной почты позволит гражданам оперативно получать госуслуги, информацию о судебных решениях и разбирательствах, о факте зафиксированного правонарушения и прочее.

Общим недостатком существующих на сегодняшний день способов обмена официальной корреспонденцией является необходимость получения сертифицированной электронной подписи, что ограничивает электронный документооборот для широкого круга лиц. Электронной почту предполагается интегрировать в единый портал государственных и муниципальных услуг.

Естественно, такая разработка и интеграция — недешевое удовольствие, и источником его удовлетворения будет служить государственный бюджет, а именно средства, заложенные на реализацию Государственной программы РФ «Информационное общество». Общая сумма, запланированная на программу, составляет более 910 млн рублей в год. Электронная почта может стать достойным претендентом на часть этого пирога. Отдачу от вложений в разработку соответствующего программного обеспечения автор-законотворец не удосужился посчитать, обосновывая его экономическую целесообразность общепризнанным мировым сообществом фактом.

В случае успешного прохождения слушаний в обеих палатах парламента и процедуры подписания Президентом РФ, законопроект может вступить в силу с 1 июля 2020 года.

Русских Алексей Юрьевич является членом КПРФ, с 2007 по 2018 год был депутатом Госдумы РФ, с сентября 2018 года является представителем Московской области в Совете Федерации ФС РФ, имеет инженерное образование по специализации «Робототехнические системы и комплексы», до начала трудовой деятельности в Думе работал заместителем руководителя ГУП Московской области по внедрению новых технологий, материалов и оборудования «Дорпрогресс».

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