Скопье, , 00:03 — REGNUM 4 февраля бывший премьер-министр Северной Македонии и глава Социал-демократического союза Македонии Зоран Заев провел встречу с недавно заступившим на должность послом Турции в Скопье Хасаном Мехметом Секузчоком.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе встречи Заев поздравил Секузчока с назначением и пожелал успеха на новом посту.

«Для нас Турция всегда была дружественной страной. Мы не забыли поддержку, которую Турция оказывала нам в ключевые моменты», — заявил македонский политик.

Обращаясь к представителю Турции, Заев отметил, что Турция является одним из самых крупных поставщиков инвестиций в страну, причем приток турецкого капитала способствует снижению уровня безработицы, повышению уровня заработной платы и повышению темпов экономического роста страны.

Также политик поблагодарил Турцию за поддержку Северной Македонии на пути евро-атлантической интеграции.

В ответной речи посол Турции подчеркнул, что углубление экономических отношений представляет интерес для обеих стран, а потому турецкие предприниматели намерены наращивать инвестиции в Северную Македонию.

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