Идлиб, Сирия, , 23:29 — REGNUM Ультиматум предъявлен Сирийской арабской армией боевикам в городе Саракибе (провинция Идлиб, Сирия), сообщает 4 февраля SANA.

Сирийские войска призвали боевиков, пока не поздно, сложить оружие. В противном случае оказавшиеся в кольце террористы будут разбиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Идлибе войска Дамаска 4 февраля окружили Саракиб. Этот пункт является важной стратегической точкой, потому что находится на пересечении дорог, ведущих в Алеппо, Дамаск и Латакию.

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