Анкара, , 23:04 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы обсудить обострение в сирийской провинции Идлиб. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба администрации президента Турции.

Как утверждает администрация президента Турции, Эрдоган заявил, что недавнее нападение на военнослужащих Турции в Сирии нанесло урон совместным усилиям по установлению мира в этой стране. Что в ответ на подобные атаки Турция и впредь будет в самой жесткой форме использовать свое право на самооборону.

Стоит отметить, что ранее Эрдоган заявил о необходимости «без гнева» обсудить с Россией обострение в Идлибе. Также президент Турции подчеркнул, что вступать в конфликт с Москвой Анкара не желает из-за наличия совместных стратегических проектов.

В Кремле сообщили, что в ходе телефонного разговора Путин и Эрдоган подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу.