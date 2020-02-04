Вашингтон, , 23:01 — REGNUM Россия, Иран и войска Дамаска «препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии», заявил 4 февраля американский госсекретарь Майк Помпео, сообщается в его опубликованном заявлении.

Башара] Асада, России, Ирана и «Хезболлы». Помпео «Соединённые Штаты вновь осуждают продолжающиеся неприемлемые и жестокие нападения на жителей Идлиба со стороны режима [сирийского президента, России, Ирана и «Хезболлы».

Глава Госдепа заявил, что Вашингтон не допустит «реинтеграцию режима Асада в международное сообщество», пока тот не обеспечит режим прекращения огня в Идлибе и в Сирии в целом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео заявил 4 февраля, что Турция правильно провела ответную атаку на войска Дамаска в Идлибе.

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