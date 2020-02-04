Вашингтон, , 22:50 — REGNUM Ответные действия турецких военных против Сирийской арабской армии оправданы, заявил 4 февраля американский госсекретарь Майк Помпео, сообщается в его опубликованном заявлении.

Комментируя стычку сирийских и турецких военных в провинции Идлиб (Сирия), глава Госдепа назвал инцидент «серьёзной эскалацией», спровоцированной «режимом Асада».

Помпео отметил, что Вашингтон поддерживает ответные действия Анкары, которая является союзником по НАТО. Действия Турции он назвал «оправданными» и находящимися в рамках «самообороны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Идлибе сирийские военные обстреляли турецкие войска из-за того, что турки не предупредили русских о своих передвижениях. Сирийцы не знали, что стреляют по турецким военным.

Турция же, объявив о гибели восьми человек, провела ответную атаку, «нейтрализовав» 76 сирийцев. Ситуация приобрела характер международного скандала: Анкара заявила, что Москва «не контролирует Асада».

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