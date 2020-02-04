Приштина, , 23:07 — REGNUM 4 февраля новый премьер-министр Косово Альбин Курти провел первое торжественное заседание нового правительства Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе заседания новый премьер-министр заявил, что новое правительство, хоть в него и входят представители разных партий, будет функционировать как единая команда, а энергия и энтузиазм граждан станет двигателем его работы.

«Давайте будем также просты и прямы, как наши прекрасные граждане. Министр сельского хозяйства должен проводить больше времени с фермерами, чем у себя в офисе, министр здравоохранения должен проводить много времени с врачами и пациентами. То есть вместо того, чтобы сидеть в креслах и управлять свысока, мы должны спуститься вниз, поскольку там наша правда, там видны результаты нашей политики. Мандат может быть привилегией, но хорошо бы понимать, что это привилегия служить, а не приказывать», — заявил новый премьер-министр Косово.

Сербские министры не явились на заседание.

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