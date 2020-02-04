Киев, , 22:27 — REGNUM Крым навсегда потерян для Украины, заявлял американский госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Киев в конце января, сообщает 4 февраля НВ.

Эксперты, присутствующие на встречах с Помпео, отметили, что он приехал продемонстрировать Киеву отношение Вашингтона. Так, один из источников привёл слова Помпео, сказанные на переговорах:

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать».

Напомним, США официально не признают Крым российским. Вопрос Крыма, как и Донбасса, был одной из тем переговоров Помпео с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киев 31 января 2020 г.

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