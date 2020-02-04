Приштина, , 23:06 — REGNUM 4 февраля специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Косово и Сербией Ричард Гренелл обратился к приступившему в этот день к осуществлению полномочий новому правительству Косово с призывом снять пошлину 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины.

«Мы ожидаем, что пошлина будет отменена немедленно», — заявил Гренелл.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представитель США подчеркнул, что отмена пошлины благоприятно скажется на экономике Косово и его политическом статусе.

Напомним, в последние месяцы Гренелл также осуществлял посредническую миссию при подготовке соглашения о возобновлении железнодорожного и воздушного сообщения между Приштиной и Белградом.

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