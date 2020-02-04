Киев, , 22:03 — REGNUM Верховная рада в четверг, 6 января, начнет рассматривать закон и продаже земли во втором чтении и будет работать над документом «до победы», заявил журналистам сегодня, 4 января, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Сколько это займет времени — никто не знает, но мы в четверг начнем, проголосуем до победы, как говорится. У меня есть прогнозы, что в три или в четыре часа утра (в пятницу, 7 февраля, мы закончим», — сказал Арахамия.

По его мнению, «земельная ночь» будет сопровождаться различными протестными акциями, митингами и блокированием трибуны Рады.

ИА REGNUM напоминает, что после принятия в первом чтении ко второму чтению к земельному законопроекту подали более 4 тыс. поправок. Согласно регламенту, депутаты должны рассмотреть каждую правку. В 2019 году Рада предыдущего созыва принимала закон о языках с примерно таким же числом правок ‑ и тогда рассмотрение документа заняло почти 2 месяца.