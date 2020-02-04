Киев, , 21:40 — REGNUM Целенаправленная работа правительства Украины под руководством премьер-министра Алексей Гончарука по подрыву обороноспособности страны набирает обороты, заявил 4 февраля эксперт и журналист Максим Кухар.

Политолог оценил нынешнее положение дел в экономике Украины.

«От прежних дикостей в законах и уголовной политики Нацбанка в области курса (имеется в виду резкое укрепление курса, которое имеет место, начиная со второй половины прошлого года — ред) — экономика страны шатается, промпроизводство падает, а бюджет по январю 2020 года недобрал 24% доходов», — отметил Кухар.

Также он заявил, что, несмотря на протесты самых разных экспертных групп, фискальным органам «продавливают полномочия НКВД».

«С такой динамикой Украина, безусловно, к концу весны выйдет на волну протестов, а к осени 2020 года — на перевыборы», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило темп роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 г. в 3,3%. При этом промышленность упала почти на 2%, особенно обвальными — по 7−8% — темпы падения были в конце прошлого года.