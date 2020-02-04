Санкт-Петербург, , 21:29 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно обсуждают формирование интеграционного плана двух соседних регионов. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя состоявшуюся у него ранее встречу с коллегой из Ленобласти Александром Дрозденко.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Цель этого плана — синхронизировать нашу деятельность в области социальной политики, экологии, образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, сезонной миграции жителей», — пояснил Александр Беглов, которого цитирует пресс-служба Смольного.

Беглов добавил, что работа по созданию интеграционного плана Санкт-Петербурга и Ленинградской области сейчас уже ведётся.

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Ранее сегодня, 4 февраля, глава Ленобласти призвал к многосторонней интеграции двух субъектов Федерации.

«Я буду предлагать в этом году подписать соглашение с Петербургом о полной интеграции экономической, социальной интеграции и транспортной интеграции», — сказал Александр Дрозденко.