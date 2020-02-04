Пекин, , 21:21 — REGNUM Китай опроверг якобы существующие ограничения доступа Тайваня к информации о вспышке вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает 4 февраля Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуана.

На пресс-конференции он рассказал, что центральные власти КНР неоднократно сообщали Тайваню о ходе противоэпидемической работы и делились информацией о подозрениях на коронавирус у лиц, прибывших с Тайваня. Кроме того, соответствующая, а также специальная информация о геноме вируса сообщалась и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На пресс-конференции говорилось и о приглашении специалистов с Тайваня в эпицентр эпидемии в Ухане (центрально-китайская провинция Хубэй). В результате обе стороны укрепили координацию и отработали соответствующие модели сотрудничества.

В связи с изложенным, Ма Сяогуан призвал находящуюся у власти на Тайване Демократическую прогрессивную партию (ДПП) прекратить политические манипуляции и измышления с использованием эпидемии в качестве предлога.