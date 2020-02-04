Чебоксары, , 21:22 — REGNUM Конкретного обозначения, что такое семья, в Конституции не было прописано. Россия — патриархальная страна, и если в Конституции будет закреплено понятие, что такое традиционный брак, думаю, это не будет лишним, заявил корреспонденту ИА REGNUM член ОНФ (Общероссийского народного фронта), лидер отделения партии «Патриоты России» в Чувашии Владислав Солдатов, комментируя предложение вице-спикера Госдумы, главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого («Единая Россия») о закреплении в Преамбуле к Конституции понятия традиционный брак как союз мужчины и женobны.

«Логика в предложении Толстого есть. В нашей Конституции есть положение, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Прописано, что государство обеспечивает поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Хотя прекрасно понимаю, поддерживающие такое понятие сегодня считаются «старомодными». Я не гоняюсь за «модой». Мы — такие, такими и останемся. У России свой путь. Когда пытаются нам навязать чужие «ценности», чуждые нашему обществу — это неправильно. И когда эти призывы исходят из-за высоких трибун, считаю это предательством», — заключил Солдатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в обществе разворачивается ожесточённая дискуссия в связи с предложением закрепить в Конституции понятия традиционного брака как союза мужчины и женщины.

В частности, Толстой считает, что закрепление традиционного брака позволит использовать этот термин в качестве аргумента на международных площадках, как в свое время помогло закрепление в Основном законе Крыма как части РФ. Это создаст барьер для попыток приписать какие-то отдельные дополнительные права для лиц нетрадиционной ориентации, ЛГБТ.

В то же время глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») полагает, что фиксировать это понятие в Конституции нецелесообразно, поскольку понятие брака уже заложено в Семейном кодексе.

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