Вашингтон, , 21:03 — REGNUM Демократам предлагали проверить программу по подсчёту голосов в преддверии проведения кокусов в штате Айова, но они отказались, и в итоге голосование сорвалось, передаёт 4 февраля Fox News.

Комментируя срыв голосования на партсобрании Демпартии в Айове (кокусы), и.о. главы МВБ Чед Вулф пояснил: демократам предлагали протестировать приложение на предмет выявления попыток внедрения.

Вулф «Они отклонили предложение, поэтому возникла пара проблем».

МВБ, как отмечает Вулф, в поисках причин сбоя не нашло признаков взлома программы по обработке итогов голосования. Видимо, сбой возник из-за «проблемами с перегрузкой и загрузкой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп, комментируя сбой при подведении итогов кокусов демократов в Айове, заявил: эта партия такая никчёмная, что даже не смогла нормально провести предвыборное мероприятие.

Читайте подробнее: Трамп назвал предвыборную ситуацию демократов катастрофой

Читайте ранее в этом сюжете: Демократы могут обвинить Россию в своём фиаско в Айове – Трамп