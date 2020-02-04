Приштина, , 20:58 — REGNUM Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 4 февраля поздравил новое правительство Косово с избранием и одновременно призвал его возобновить диалог о «нормализации отношений» с Белградом.

Боррель добавил, что правительство во главе с Альбином Курти ждет напряженная работа по проведению реформ и внедрению соглашения о стабилизации и ассоциации с ЕС. По словам европейского политика, Приштина должна улучшить сотрудничество со странами региона.

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«В этом контексте мы ожидаем быстрого возобновления диалога Белграда и Приштины под эгидой ЕС с целью достижения всеобъемлющей нормализации отношений», — процитировало агентство «Танюг» слова Борреля.

Верховный представитель ЕС считает, что в диалоге между сербскими властями и косовскими сепаратистами не может быть сохранён актуальный статус-кво, и что «Косово находится перед большими вызовами, но также и перед большими возможностями».

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