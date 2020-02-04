Вологда, , 20:56 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал, о чём спросил его президент во время своего визита в Череповец.

«Я доложил президенту об итогах социально-экономического развития Вологодской области, о реализации национальных проектов, о выполнении всех показателей эффективности зарплатных указов президента и о тех мерах, которые мы принимаем для улучшения демографической ситуации в регионе, — сказал губернатор. — Президент интересовался взаимодействием правительства области с крупнейшими нашими предприятиями, о реализации социальных проектов, спрашивал, как живут люди, как погода. Конечно, глава государства задал мне вопрос о строительстве аэропорта в Великом Устюге и мостового сооружения в городе Череповце. Владимир Владимирович оценил нашу работу как эффективную».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего визита в Череповец Владимир Путин посетил химико-технологический колледж, центр боевых единоборств и провел встречу с общественностью, на которой обсуждались вопросы подготовки кадров, развития науки и образования.