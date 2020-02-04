Сараево, , 20:47 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович — желанный гость в Боснии и Герцеговине. Об этом 4 января заявил председатель Президиума БиГ Желько Комшич, комментируя сделанное ранее заявление представителя Президиума от боснийских сербов Милорада Додика о том, что с визитом Джукановича следует повременить, учитывая актуальную обстановку в Черногории.

По мнению Комшича, слова представителя сербов в Президиуме БиГ «просто несерьезны».

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Комшич уточнил, что Президиум БиГ, сразу после того, как был сформирован в действующем составе, направил приглашение всем президентам стран региона, включая Джукановича.

«Президент Джуканович любезно ответил на письменное приглашение Президиума Боснии и Герцеговины, и он всегда более чем желанный гость у нас в стране», — заявил Комшич телеканалу «Н1».

По словам Комшича, Босния и Герцеговина имеет с Черногорией отличные двухсторонние отношения, которые постоянно развиваются и могут служить примером добрососедства в регионе.

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