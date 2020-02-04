Чебоксары, , 20:47 — REGNUM Предложение об указании института брака и семьи как союза мужчины и женщины в Преамбулу Конституции РФ представляется излишним, не соответствующим современным запросам общества. Такое мнение высказал юрист, партнер юридической фирмы «Юрлайн» Игорь Михайлов.

«Эта поправка будет ущемлять определенные категории людей с различной сексуальной ориентацией. Так же в стране достаточно много людей, которые не завели семью по разным причинам. В случае принятия поправки в стране в разы увеличиться агрессия и мы получим только рост насильственных преступлений. С точки зрению юридической техники, все термины содержатся в Семейном кодексе», — констатировал Михайлов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») заявил, что считает нецелесообразным фиксировать в Конституции понятие традиционного брака.

Его оппонентом выступил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой («Единая Россия»). Он полагает, что закрепление традиционного брака как брака мужчины и женщины «создаст барьер для попыток приписать какие-то отдельные дополнительные права для лиц нетрадиционной ориентации, ЛГБТ».