Ашхабад, , 20:38 — REGNUM Азиатская футбольная конфедерация решила перенести на более поздний срок Чемпионат Азии по футзалу, который должен был стартовать в столице Туркмении в конце зимы, передает «Trend».

Отмечается, что это международное спортивное мероприятие откладывается на неопределенное время из-за того, что организаторы турнира опасаются, что участники и гости чемпионата могут заразиться коронавирусом.

Футбольная конфедерация сможет объявить новые даты проведения чемпионата только после того, как ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется.

ИА REGNUM напоминает, что Чемпионат Азии по футзалу должен был пройти в Ашхабаде в период с 26 февраля по 8 марта 2020 года. Участие в нем планировали принять сборные 16 стран.

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